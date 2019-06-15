2019-06-15T12:04:37+03:00
Происшествия

На трассе Екатеринбург-Серов иномарка врезалась в «Ладу», после чего один из пассажиров скончался

По предварительной версии водитель Toyota Camry могу уснуть за рулем
Дарья РЯБОВА
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Обе машины перевернулись Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиОбе машины перевернулись Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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Ранним утром на 335 километре автодороги Серов-Екатеринбург случилась страшная авария. Toyota Camry, двигавшаяся по трассе от Невьянска в Екатеринбург, протаранила идущую впереди отечественную легковушку ВАЗ-21099. Обе машины вылетели в кювет и опрокинулись. В «Ладе» обошлось без жертв, а вот в иномарке пострадали все пассажиры и 24-летний водитель. На пассажирских местах сидели молодые люди - девушки в возрасте 21 и 22 лет, а также мужчины 27 и 28 лет. Всех их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Один из пассажиров скончался в больнице.

- На месте аварии сотрудники полиции ОВД «Верхнепышминский» провели все необходимые действия и сейчас опрашивают участники происшествия, - уточняют в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. - По предварительной версии, водитель иномарки уснул за рулём. По факту ДТП проведут проверку и установят все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает водителям, что необходимо соблюдать скоростной режим и держать дистанцию как между автомобилями, так и краем дороги. Не забывать про ремни безопасности и следить за своим самочувствием - при утомлении лучше отдохнуть и поспать в установленном для этого месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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