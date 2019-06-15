2019-06-15T10:59:06+03:00
Общество

Автомобилисты больше не смогут проезжать в Шарташский лесопарк

На восточном берегу озера дирекция лесопарка установила шлагбаум
Дарья РЯБОВА
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Пока стоит только один шлагбаум, но вскоре их станет больше Фото: Артур ЗиганшинПока стоит только один шлагбаум, но вскоре их станет больше Фото: Артур ЗиганшинФото: Соцсети
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Всем желающим позагорать у озера Шарташ и прогуляться по тенистым тропинкам лесопарка, которые планируют добраться до места отдыха на колесах, придется учесть, что проехать туда на машине теперь будет нельзя. На восточном берегу озера уже появился шлагбаум. Но это только начало. Вскоре ограждения установят по всему участку.

- Перекрытие абсолютно законно, - объясняет директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин. - Участок дороги от Базы МЧС до Изоплита не числится в реестре муниципального и регионального имущества. По участку от поселка Пески до базы МЧС решаем по смене статуса. По улице Отдыха готовим перекрытие. В лесопарке уже началось строительство вело-пешеходного каркаса начало. По проекту парковые входные порталы будут стоять непосредственно на входах.

Еще в мае машины могли беспрепятственно проезжать на территорию лесопарка, так как временные ограждения убрали по требованию прокуратуры после жалобы одного из посетителей. После этого дирекция лесопарка начала подготовку документов, чтобы урегулировать вопросы со статусом земли, установить шлагбаумы повсеместно и, следуя проекту, сделать парк экологически чистым местом, так как он находится на природно охраняемой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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