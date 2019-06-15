На ЕКАД цементовоз врезался в фуру, после чего та загорелась

СЕГОДНЯ 08:50 2019-06-15T08:50:59+03:00

Водитель цементовоза не справился с управлением и выехал на встречную полосу

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В страшную аварию вечером пятницы угодили водители двух большегрузов на участке ЕКАД от Московского тракта в сторону Верхней Пышмы. По необъяснимым причинам водитель цементовоза потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу, где как раз ехал грузовик Mercedes. Удар от столкновения был настолько сильным, что фура опрокинулась на обочину и загорелась, а кузов цементовоза со стороны водителя смялся. Как утверждают очевидцы, водитель фуры пытался увернуться, но не вышло.

- В результате аварии пострадал водитель цементовоза, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД. - Мужчину с сотрясением и переломами ног доставили в больницу. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Так полыхала фура до приезда пожарных Фото: Сергей КакаловФото: Паблик Инцидент/Екатеринбург

На месте ДТП работали пожарные, пытаясь потушить полыхающее пламя, а также выезжали сотрудники полиции и машина «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU