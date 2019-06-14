В Свердловской области вместо новых школ построят образовательные центры

СЕГОДНЯ 17:58 2019-06-14T17:59:37+03:00

Похожие учреждение глава региона видел во время визита в Финляндию

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил создать на Среднем Урале образовательные центры, которые заменят школы и вузы. Весной 2019 года устройство таких учебных заведений он наблюдал в Финляндии во время командировки.

– Готовность к участию в пилотном проекте на условиях государственно-частного партнерства выразила группа ЧТПЗ, – рассказали в департаменте информационной политики региона. – На рабочую встречу с губернатором пришел председатель совета директоров группы компаний Андрей Комаров и архитектор голландского бюро «Ателье Про» госпожа Поскаль.

Комаров добавил, что школу нового формата планируют строить за город – по принципу кампуса. У компании уже есть варианты размещения. Тем временем Куйвашев заявил, что кроме пилотного проекта планируют параллельно реализовывать и другие идеи. В частности УрФУ получит новый корпус.

ИСТОЧНИК KP.RU