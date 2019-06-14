«Здоровый разговор»: Как изменились правила обязательного страхования
Поговорим об этом с Галиной Коноваловой на радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург
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С июня в силу вступил новый порядок обязательного медицинского страхования. Что изменится для обычного потребителя медицинских услуг на первых порах. И нужно ли бежать в страховую компанию, чтобы поменять полис?
Это и многое другое обсудим на радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург на 92.3 FM, 17 июня.
Гость в студии Коновалова Галина Викторовна, страховая компании Астрамед-мс,
Подключайтесь к нашему эфиру в 14:05.
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU