«Здоровый разговор»: Как изменились правила обязательного страхования

СЕГОДНЯ 16:50 2019-06-14T16:50:18+03:00

Поговорим об этом с Галиной Коноваловой на радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург

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С июня в силу вступил новый порядок обязательного медицинского страхования. Что изменится для обычного потребителя медицинских услуг на первых порах. И нужно ли бежать в страховую компанию, чтобы поменять полис?

Это и многое другое обсудим на радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург на 92.3 FM, 17 июня.

Гость в студии Коновалова Галина Викторовна, страховая компании Астрамед-мс,

Подключайтесь к нашему эфиру в 14:05.

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU