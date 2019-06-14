«Она оскорбила миллионы россиян»: Уральские общественники требуют закрыть программу Малышевой

СЕГОДНЯ 15:28 2019-06-14T15:28:37+03:00

Ведущая пыталась объяснить, что само слово «кретин» — не оскорбление, а «диагноз, определяющий степень умственной отсталости». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеведущая в передаче предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины», в заставке было написано "Мой ребенок — идиот"

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Уральский родительский комитет просит запретить передачу Елены Малышевой. Общественникам не понравилось, как ведущая назвала детей с умственной отсталостью. В своей программе «Жить здорово» Елена Малышева хотела обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины». Весь выпуск на заставке была надпись «Мой ребенок – идиот». После выхода в эфир программа вызвала большой резонанс в сети.

- Малышева в своих передачах, не имеет права допускать такого рода высказывания, когда речь идёт о самом святом на свете - это наших детей. Она оскорбила миллионы Россиян, которые сегодня имеют на воспитании детей с разного рода заболеваниям, - рассказал президент Уральского Родительского Комитета Евгений Жабреев.

Отметим, в программе Елена Малышева попыталась объяснить «кретинизм у детей» последствиями генетических заболеваний, нехваткой некоторых белков и йода, отметив, что само слово «кретин» — не оскорбление, а «диагноз, определяющий степень умственной отсталости».

Ассоциация «Аутизм — регионы» в Facebook заявила, что термин несколько устарел. Организация написала письмо руководству канала с требованием официальных разъяснений.

ИСТОЧНИК KP.RU