В Екатеринбурге посадили экс-гаишника, отпустившего за 50 тысяч пьяного водителя
В уральской столице вынесли обвинительный приговор бывшему инспектору ДПС. Константина Сулейманова признали виновным в получении взятки.
Гаишник остановил для проверки документов водителя, который оказался пьян. Автоинспектор объяснил рулевому, чем это для него может грозить, и принялся составлять протокол.
Автомобилист испугался наказания и предложил сотруднику ГИБДД за 50 тысяч рублей закрыть на нарушение глаза, на что инспектор согласился.
- Между Сулеймановым и водителем была достигнута договоренность о том, что денежные средства будут переданы после того, как 50 тысяч рублей будут сняты с банковского счета жены водителя, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Преступление было выявлено благодаря жене водителя, которая сообщила в отдел полиции о вымогательстве у ее мужа.
Сам взяткодатель уголовной ответственности избежал, так как способствовал раскрытию преступления.
Суд приговорил Константина Сулейманова к 3 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с функциями представителя власти, на срок 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU