2019-06-14T15:01:16+03:00
Общество

В Екатеринбурге посадили экс-гаишника, отпустившего за 50 тысяч пьяного водителя

О взятке сообщила жена автомобилиста, с карты которой были сняты деньги
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В уральской столице вынесли обвинительный приговор бывшему инспектору ДПС. Константина Сулейманова признали виновным в получении взятки.

Гаишник остановил для проверки документов водителя, который оказался пьян. Автоинспектор объяснил рулевому, чем это для него может грозить, и принялся составлять протокол.

Автомобилист испугался наказания и предложил сотруднику ГИБДД за 50 тысяч рублей закрыть на нарушение глаза, на что инспектор согласился.

- Между Сулеймановым и водителем была достигнута договоренность о том, что денежные средства будут переданы после того, как 50 тысяч рублей будут сняты с банковского счета жены водителя, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Преступление было выявлено благодаря жене водителя, которая сообщила в отдел полиции о вымогательстве у ее мужа.

Сам взяткодатель уголовной ответственности избежал, так как способствовал раскрытию преступления.

Суд приговорил Константина Сулейманова к 3 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с функциями представителя власти, на срок 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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