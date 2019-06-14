В понедельник избирком рассмотрит заявку на проведение референдума по «СКВЕРному конфликту»
На днях инициативная группа подала в избирательную комиссию Екатеринбурга заявку на проведения референдума. С его помощью горожане надеются раз и навсегда решить конфликтный вопрос о строительстве храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
В мае застройщики за одну ночь возвели вокруг сквера забор, чтобы начать подготовку площадки, но буквально следующим вечером защитники сквера уронили его. После этого целую неделю в сквере продолжались акции протеста.
Сейчас конфликт находится в «тлеющей» фазе. Власти Екатеринбурга готовят общегородской опрос, чтобы решить, где же все-таки возвести храм, а защитники сквера настаивают на том, что надо проводить не опрос, а референдум, так как его итоги будут обязательными к исполнению. Сегодня, 14 июня, стала известна дата, когда избирком рассмотрит заявку инициативной группы.
– Заседание Избирательной комиссии пройдет 17 июня в 17.00 в зале 340 здания администрации города Екатеринбург, – сообщают в Избирательной комиссии Екатеринбурга.
Всего в инициативную группу входит 12 человек. На референдуме они предлагают голосовать за статус участка земли, на котором в сквере планируется строительство храма. Если удастся восстановить его изначальный статус – земли общего пользования – то строить в сквере храм уже будет нельзя. После избиркома рассматривать заявку будет городская Дума.
ИСТОЧНИК KP.RU