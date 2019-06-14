2019-06-14T14:53:04+03:00
Общество

В понедельник избирком рассмотрит заявку на проведение референдума по «СКВЕРному конфликту»

Защитники сквера хотят вернуть территории на месте потенциальной стройплощадки статус «земли общего пользования»
Данил СВЕЧКОВ
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Сейчас ограждения вокруг сквера уже нет.Сейчас ограждения вокруг сквера уже нет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях инициативная группа подала в избирательную комиссию Екатеринбурга заявку на проведения референдума. С его помощью горожане надеются раз и навсегда решить конфликтный вопрос о строительстве храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.

В мае застройщики за одну ночь возвели вокруг сквера забор, чтобы начать подготовку площадки, но буквально следующим вечером защитники сквера уронили его. После этого целую неделю в сквере продолжались акции протеста.

Сейчас конфликт находится в «тлеющей» фазе. Власти Екатеринбурга готовят общегородской опрос, чтобы решить, где же все-таки возвести храм, а защитники сквера настаивают на том, что надо проводить не опрос, а референдум, так как его итоги будут обязательными к исполнению. Сегодня, 14 июня, стала известна дата, когда избирком рассмотрит заявку инициативной группы.

– Заседание Избирательной комиссии пройдет 17 июня в 17.00 в зале 340 здания администрации города Екатеринбург, – сообщают в Избирательной комиссии Екатеринбурга.

Всего в инициативную группу входит 12 человек. На референдуме они предлагают голосовать за статус участка земли, на котором в сквере планируется строительство храма. Если удастся восстановить его изначальный статус – земли общего пользования – то строить в сквере храм уже будет нельзя. После избиркома рассматривать заявку будет городская Дума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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