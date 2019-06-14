На Урале будут судить бизнесмена, который продал несуществующих электроприборов на 29 миллионов

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-14T13:02:30+03:00

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На Урале под суд пойдет житель Полевского, провернувший аферу при поставках оборудования для трансформаторных подстанций. Ранее 43-летний мужчина уже был судим за аналогичное преступление, но решил, что в одну воронку снаряд дважды не падает, и придумал новую схему.

Обвиняемый специально зарегистрировал фирму, от имени которой на протяжении двух лет заключал договоры поставок электротехнического оборудования на 29 миллионов рублей.

Мужчина вел деловую переписку с фирмами-заказчиками, рассказывая о своем бизнесе. Для убедительности он сообщал о возможности не только поставлять комплектующие, но и изготавливать их. Параллельно злоумышленник активно размещал рекламу в интернете, создал фиктивный сайт и даже офис в центре Екатеринбурга.

- Мужчина брал с заказчиков предоплату, а после, как правило, продукция отгружалась либо в малых объемах, либо поставки вообще не проводилась под предлогом срыва поставок «недобросовестными поставщиками». На самом деле никакого имущества у фирмы предпринимателя никогда не было, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу. - Предприятие представляло собой фирму-однодневку с арендованными помещениями на улицах Маршала Жукова и Хохрякова. Денежные средства заказчиков выводились со счетов предприятия в пользу аффилированных юридических лиц, и впоследствии тратились обвиняемым по своему усмотрению.

ИСТОЧНИК KP.RU