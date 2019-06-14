Им совсем нечего носить: в Реже собирают вещи для двух многодетных семей, чудом уцелевших в пожаре
В Реже сразу две многодетные семьи остались без крыши над головой и абсолютно без каких-либо вещей, даже первой необходимости. В домах, где проживали люди, случился сильный пожар, огонь за считанные минуты превратил все нажитое в пепел.
Родители и дети, которых в одной семье семеро, а в другой трое, чудом успели спастись. Ребятишек временно посетили в местный реабилитационный центр, но учреждение и так уже переполнено, поэтому оказать всю необходимую помощь тут не могут.
- Я курирую ребят из центра реабилитации. Недавно сюда привезли детишек из сгоревших домов, и они совсем раздетые. Им от 4 до 14 лет, у всех, к сожалению, неблагополучные семьи. Один малыш пока в доме малютки, так как ему только 3 годика. К братьям и сестрам он сможет вернуться после дня рождения в феврале, - говорит куратор Любовь Воронова. - С питанием все в порядке, кормят детей тут хорошо, а вот вещей совсем нет. Буду очень благодарна, если кто-то подарит одежду и обувь пока хотя бы на летнюю погоду, пусть и не новые.
Также ребятам можно передать книги, фломастеры, альбомы для рисования, которые помогут им весело и интересно проводить время.
Сбор объявлен на все лето, так как на осеннюю холодную погоду у детей тоже ничего нет.
Приносить вещи можно:
- лично в Режевской реабилитационный центр для несовершеннолетних по адресу: улица Олега Кошевого, 11.
- через куратора, позвонив ей по номеру 8-912-207-39-26.
ИСТОЧНИК KP.RU