Им совсем нечего носить: в Реже собирают вещи для двух многодетных семей, чудом уцелевших в пожаре

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-14T12:03:51+03:00

Сейчас дети находятся в центре реабилитации, но он и так переполнен. Дать все необходимое погорельцам здесь не могут

Изменить размер текста: A A

В Реже сразу две многодетные семьи остались без крыши над головой и абсолютно без каких-либо вещей, даже первой необходимости. В домах, где проживали люди, случился сильный пожар, огонь за считанные минуты превратил все нажитое в пепел.

Родители и дети, которых в одной семье семеро, а в другой трое, чудом успели спастись. Ребятишек временно посетили в местный реабилитационный центр, но учреждение и так уже переполнено, поэтому оказать всю необходимую помощь тут не могут.

- Я курирую ребят из центра реабилитации. Недавно сюда привезли детишек из сгоревших домов, и они совсем раздетые. Им от 4 до 14 лет, у всех, к сожалению, неблагополучные семьи. Один малыш пока в доме малютки, так как ему только 3 годика. К братьям и сестрам он сможет вернуться после дня рождения в феврале, - говорит куратор Любовь Воронова. - С питанием все в порядке, кормят детей тут хорошо, а вот вещей совсем нет. Буду очень благодарна, если кто-то подарит одежду и обувь пока хотя бы на летнюю погоду, пусть и не новые.

Также ребятам можно передать книги, фломастеры, альбомы для рисования, которые помогут им весело и интересно проводить время.

Сбор объявлен на все лето, так как на осеннюю холодную погоду у детей тоже ничего нет.

Приносить вещи можно:

- лично в Режевской реабилитационный центр для несовершеннолетних по адресу: улица Олега Кошевого, 11.

- через куратора, позвонив ей по номеру 8-912-207-39-26.

ИСТОЧНИК KP.RU