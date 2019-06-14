Железнодорожному вокзалу Екатеринбург исполняется 105 лет

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-14T10:56:52+03:00

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Проектирование и строительство нового железнодорожного вокзала в Екатеринбурге в начале ХХ века было обусловлено резко увеличившимся потоком пассажиров по Транссибирской магистрали. Старое здание (ныне Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги) уже не справлялось с нагрузкой. По замыслу архитектора Константина Бабыкина, новый вокзал должен был подчеркнуть растущую промышленную мощь Урала и его центра – Екатеринбурга.

Здание в модернистско-функциональном стиле было простым и строгим, но при этом представляло собой сложное в инженерном отношении сооружение. Поскольку станционные пути проходили по насыпи, был проложен тоннель. Со стороны привокзальной площади здание имело высокий этаж, а со стороны перрона – два низких.

Первая реконструкция железнодорожного вокзала была связана со значительным ростом населения Свердловска в 20-х годах прошлого столетия и резким увеличением пассажиропотока. В конце 30-х годов здание было надстроено вторым этажом, украшено колоннадой, приобрело величественный, монументальный облик в стиле неоклассики и стало соответствовать понятию «ворота города».

Так выглядел вокзал Екатеринбурга до 1929 года.

В 1961-1962 гг. вокзал был расширен за счет двух пристроек с арочными проходами, был удлинен пешеходный тоннель, а в 1995 году в соответствии с проектом развития станции Свердловск-Пассажирский с западной стороны действующего вокзала достроено третье здание.

В 1997 году было принято решение о капитальном ремонте, позволяющем сохранить исторически сложившийся облик вокзального комплекса. Рационально-планировочные решения позволили увеличить площадь залов ожидания в 1,5 раза, а использование современных строительных технологий – создать неповторимый архитектурно-художественный ансамбль. В отделке залов и центральной лестницы былииспользованы традиционные уральские материалы: змеевик, гранит, различные виды мрамора. Своды вокзала украшены фресками с историческими сюжетами о становлении и развитии Урала.

Масштабные работы были проделаны в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года: вокзал стал гораздо комфортнее и безопаснее. Проведена модернизация первой и второй пассажирских платформ, отремонтированы внутренние помещения и фасад здания. Выполнено ограждение территории, организованы досмотровые зоны с металлодетекторами и рентгеновскими установками. Контролировать обстановку помогает интеллектуальная система видеонаблюдения, на платформах установлены кнопки экстренной связи с полицией. Новые инженерные коммуникации контролируются автоматикой, полностью обновлены навигация и табло отправления и прибытия поездов, объявления стали звучать на двух языках.

Вокзальная инфраструктура была адаптирована для маломобильных граждан: оборудованы 11 лифтов и 4 подъемника, в местах перепада высот смонтированы пандусы, предусмотрены отдельная зона отдыха, специальная санитарная комната и специальная касса с заниженным прилавком. По всему вокзальному комплексу (в т.ч. в кассах и в залах ожидания) установлено шесть индукционных систем для слабослышащих; навигационные и информационные указатели адаптированы для людей с нарушениями зрения.

Железнодорожный вокзал Екатеринбург – это крупнейший вокзал Уральского региона, его общая площадь составляет 19 тыс. кв. метров. Одновременно он может вместить до пяти тыс. человек. Ежесуточно услугами вокзала пользуется более 18,5 тыс. пассажиров (максимальная пропускная способность – до 25 тыс.). С 15 приемо-отправочных путей поезда отправляются по семи направлениям.

В здании вокзала для пассажиров круглосуточно работает два справочных центра (в фойе второго этажа и в зале касс дальнего следования), комнаты длительного отдыха, стационарная и автоматическая камеры хранения, стойки для бесплатной зарядки мобильных устройств. В зале ожидания №4, предназначенном для пассажиров с детьми, установлена детская игровая зона.

Сейчас вокзал Екатеринбург выступает не просто как транспортно-пересадочный узел, а активно интегрируется в городскую среду, становится площадкой для проведения выставок и концертов. Таким образом возрождается заложенная в XIX веке роль вокзалов как общественных пространств и точек культурного притяжения. В 2018 году (к 140-летию СвЖД и 15-летию ОАО «РЖД») на вокзале Екатеринбург выступал театр «Провинциальные танцы», звучали джазовые композиции и кавер-версии популярных хитов. После вокзал стал сценой для молодых уральских поэтов, актеров и фотохудожников. В марте 2019 года он вошел в число площадок IV Международного фестиваля «Всемирный день поэзии».

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ИСТОЧНИК KP.RU