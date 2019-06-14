В Первоуральске ищут водителя, скрывшегося после смертельного наезда на пешехода

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-14T10:58:50+03:00

Тело погибшего нашли в кювете недалеко от обочины

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В Первоуральске разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Труп обнаружили проезжавшие мимо автомобилисты, тело жертвы лежало в кювете недалеко от обочины в направлении поселка Шаля.

- Погибшим оказался 45-летний житель поселка Староуткинск Шалинского района. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что причиной смерти явилось дорожно-транспортное происшествие, - сообщили в ОМВД России по городу Первоуральску.

Полиция Первоуральска просит очевидцев ДТП и тех, кто знает местонахождение водителя, сообщить об этом по телефонам:

8 (343) 269-77-00 дежурная часть управления ГИБДД по Свердловской области

8 (3439) 64-82-21 или 02 - дежурная часть ОМВД России по Первоуральска

8 (3439) 27-05-44 – следователь ОМВД России по Первоуральску.

Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU