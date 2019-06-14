2019-06-14T10:41:58+03:00
Происшествия

Эвакуировали 1500 человек: в торговом центре Екатеринбурга загорелся токарный станок

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Пострадавших нетПострадавших нетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в торгово-развлекательном центре «Карнавал» прошла экстренная эвакуация.

Сообщениям срочно пройти к выходу горожане уже не удивляются и не пугаются. В уральской столице несколько раз прокатывались волны о лжеминировании. Однако на этот раз в здании на самом деле случилось ЧП.

В мастерской, расположенной на цокольном этаже ТРЦ, загорелся токарный станок. На улицу в срочном порядке вывели 1500 человек.

- К месту пожара выезжали около 20 единиц пожарно-спасательной техники, более 50 человек. По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений и уточнения обстановки, всем остальным силам и средствам в пути следования был дан отбой. Возгорание потушено до приезда спасателей, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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