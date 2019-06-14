В Екатеринбурге два сотрудника «Водоканала» попали в больницу с отравлением

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-14T09:37:27+03:00

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В Екатеринбурге в больницу попали две сотрудницы «Водоканала». Женщины отравились в производственном цеху на на насосной станции. Инцидент произошел сегодня утром, пострадавших госпитализировали в больницу.

Изначально возникли слухи, что сотрудницы МУПа отравились хлором, однако на предприятии это опровергли.

- На насосных станциях не используется хлор, там применяется гипохлорид натрия. Это реагент с низким содержанием активного хлора, - прокомментировали в пресс-службе «Водоканала». - Во всех производственных помещениях предприятия всегда предпринимаются необходимые меры безопасности, сотрудники имеют индивидуальные средства защиты и регулярно проходят обучения и тренировки по безопасности.

Также здесь заверили, что специалисты отобраны пробы воздуха внутри станции и снаружи. Присутствия или остаточных следов каких-либо вредных веществ не обнаружено.

- По данному факту организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Точные обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По итогам проверочных мероприятий следователь СКР примет процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU