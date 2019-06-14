В Кушве к 13 годам лишения свободы приговорен наркосбытчик

СЕГОДНЯ 08:56 2019-06-14T09:02:12+03:00

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Кушвинский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Дмитрия Кичигина. Он признан виновным в сбыте наркотиков в крупном размере и хранении без цели сбыта.

Через подельника мужчина получил пакетик типа «зип-лок», внутри которого была «синтетика. Затем подсудимый зарегистрировался в соцсети, а из товара сделал закладку.

- В дальнейшем Кичигин, также используя интернет, сообщил адрес тайника, откуда покупатель забрал интересующий его сверток с синтетическим наркотиком, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Кроме того, у Кичигина нашли пакетик типа «зип-лок» с синтетическим наркотическим средством в крупном размере, который он хранил при себе до изъятия.

Суд приговорил наркокурьера к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU