В Екатеринбурге изменился график регистрации автомобилей и байков
В Екатеринбурге изменился график приема для постановки на учет автомобилей и мотоциклов. Владельцев просят быть внимательными - почти во всех отделениях города требуется предварительная запись.
- Отделение, расположенное в проезде Водительский, 20 (павильон), принимает заявителей только по электронной очереди. Часы работы: вторник - суббота с 9.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00.
- В отделении в проезде Водительский, 20 (административное здание) зарегистрировать транспорт можно только по предварительной записи через Единый портал госуслуг. Часы приема: вторник - суббота с 9.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00.
- Группа по согласованию изменений в конструкции транспорта, расположенная по адресу проезд Водительский, 20 (административное здание), принимает клиентов по графику: вторник - суббота с 9.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00.
- Отделение на улице 3-го Интернационала, 15 работает по предварительной записи через Единый портал госуслуг и при помощи системы электронной очередью. Часы приема: воскресенье - среда с 9.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU