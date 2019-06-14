2019-06-14T08:33:02+03:00
Общество

В Екатеринбурге изменился график регистрации автомобилей и байков

Почти везде необходима предварительная запись
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В отделениях есть нерабочие дни, водителей просят быть внимательнымиВ отделениях есть нерабочие дни, водителей просят быть внимательнымиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге изменился график приема для постановки на учет автомобилей и мотоциклов. Владельцев просят быть внимательными - почти во всех отделениях города требуется предварительная запись.

- Отделение, расположенное в проезде Водительский, 20 (павильон), принимает заявителей только по электронной очереди. Часы работы: вторник - суббота с 9.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00.

- В отделении в проезде Водительский, 20 (административное здание) зарегистрировать транспорт можно только по предварительной записи через Единый портал госуслуг. Часы приема: вторник - суббота с 9.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00.

- Группа по согласованию изменений в конструкции транспорта, расположенная по адресу проезд Водительский, 20 (административное здание), принимает клиентов по графику: вторник - суббота с 9.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00.

- Отделение на улице 3-го Интернационала, 15 работает по предварительной записи через Единый портал госуслуг и при помощи системы электронной очередью. Часы приема: воскресенье - среда с 9.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Им совсем нечего носить: в Реже собирают вещи для двух многодетных семей, чудом уцелевших в пожаре
В Екатеринбурге потушили частный детский сад на Викулова
Железнодорожному вокзалу Екатеринбург исполняется 105 лет
В Первоуральске ищут водителя, скрывшегося после смертельного наезда на пешехода
Эвакуировали 1500 человек: в торговом центре Екатеринбурга загорелся токарный станок
Уральский боец Петр Ян появится в игровом симуляторе MMA
В Екатеринбурге два сотрудника «Водоканала» попали в больницу с отравлением
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Скидка 30% на онлайн переводы Western Union»
В Кушве к 13 годам лишения свободы приговорен наркосбытчик
«Это организованная акция»: Патриарх Кирилл высказался о протестах в сквере у Драмтеатра
Президент Владимир Путин присвоил Вячеславу Бутусову звание заслуженного артиста
«Как Ельцин Центр, но про историю уральской промышленности»: в Сысерти откроют туристско-рекреационный кластер
Свердловская область заплатит миллион рублей, чтобы посчитать объемы выбросов парниковых газов
В Екатеринбурге священник прочитал бойцам ОМОН лекцию о вреде наркотиков на примере Владимира Высоцкого
В Свердловской области два месяца ищут мужчину со шрамом
Придуманный Ольгой Глацких центр для детей «Золотое сечение» возглавил свердловский министр Юрий Биктуганов
В Екатеринбурге изменился график приема для регистрации машин
«Я считаю, что это психологическое отклонение»: Instagram удалил пост уральской блогерши за рассуждения об ЛГБТ
На Среднем Урале появились первые «медицинские такси» для пенсионеров
Роспотребнадзор разрешил уральцам купаться только в одном водоеме
Осмотрели 17 спортобъектов: комиссия по оценке потенциала Екатеринбурга для Универсиады завершила работу
«Tele2» запустила выгодный тариф «Интернет для вещей»
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю школьницу, неделю назад не вернувшуюся домой