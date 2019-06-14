В Екатеринбурге изменился график регистрации автомобилей и байков

СЕГОДНЯ 08:26 2019-06-14T08:33:02+03:00

В отделениях есть нерабочие дни, водителей просят быть внимательными Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге изменился график приема для постановки на учет автомобилей и мотоциклов. Владельцев просят быть внимательными - почти во всех отделениях города требуется предварительная запись.

- Отделение, расположенное в проезде Водительский, 20 (павильон), принимает заявителей только по электронной очереди. Часы работы: вторник - суббота с 9.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00.

- В отделении в проезде Водительский, 20 (административное здание) зарегистрировать транспорт можно только по предварительной записи через Единый портал госуслуг. Часы приема: вторник - суббота с 9.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00.

- Группа по согласованию изменений в конструкции транспорта, расположенная по адресу проезд Водительский, 20 (административное здание), принимает клиентов по графику: вторник - суббота с 9.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00.

- Отделение на улице 3-го Интернационала, 15 работает по предварительной записи через Единый портал госуслуг и при помощи системы электронной очередью. Часы приема: воскресенье - среда с 9.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU