2019-06-14T08:11:36+03:00
Общество

«Это организованная акция»: Патриарх Кирилл высказался о протестах в сквере у Драмтеатра

По мнению Его Святейшества, многих участников митингов просто-напросто наняли
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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По мнению Его Святейшества, многих участников митингов вообще не интересовали ни судьба сквера, ни храмаПо мнению Его Святейшества, многих участников митингов вообще не интересовали ни судьба сквера, ни храмаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Патриарх Всея Руси Кирилл прокомментировал прошедшие месяц назад протесты в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Выступление опубликовано в Telegram-канале «Слово Патриарха».

По мнению Его Святейшества, многих участников митингов вообще не интересовали ни судьба сквера, ни храма. Их просто-напросто наняли.

- Мне удалось посмотреть, какой информацией эти люди обменивались в социальных сетях. Не случайное это явление было. Это хорошо организованная акция, в которой принимала участие молодежь, - сказал Патриарх.

Также глава РПЦ уверен, что столкновений можно было избежать, если бы жителям более детально и наглядно рассказали о проекте Собора святой Екатерины и прилегающей территории набережной.

- Идея была сделать храм, а справа и слева разбить большой парк и сделать красивую набережную, по которой бы люди могли гулять. То есть превратить это место в самое замечательное место города. Глубоко убежден в том, что все эти идеи должны были быть визуально представлены людям: не просто заборчик поставили, а на этом заборчике - виды всего того, что здесь будет. Это, может, не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство.

В заключении Патриарх отметил, что в борьбе между защитниками сквера и храма не обошлось без политики.

- Если мы начинаем такое доброе дело, как строительство храма, мы должны в том числе и иметь возможность и способность достаточно убедительно представить этот проект людям, ради которых мы этот храм и строим. А уж строительство храма никак не должно становиться местом борьбы. В том числе политической. А факт, что политическое присутствовало в этом конфликте, совершенно очевиден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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