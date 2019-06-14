Президент Владимир Путин присвоил Вячеславу Бутусову звание заслуженного артиста
Уральский рокер Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России. Звание лидеру групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» присвоил президент Владимир Путин.
- Присвоить почетное звание: «Заслуженный артист Российской Федерации» Бутусову Вячеславу Геннадьевичу, - говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.
Музыкант родился под Красноярском в 1961 году. В девятом классе переехал в Свердловск, а после окончания школы поступил в местный архитектурный институт. В качестве начинающего специалиста Вячеслав Бутусов принимал участие в проектировании станций городского метрополитена.
Однако в качестве дела всей жизни он выбрал музыку. В 1982 году вместе с Дмитрием Умецким Бутусов основал группу Nautilus Pompilius.
ИСТОЧНИК KP.RU