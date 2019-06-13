2019-06-13T19:09:01+03:00
Общество

«Как Ельцин Центр, но про историю уральской промышленности»: в Сысерти откроют туристско-рекреационный кластер

Его ядром станет старый завод, с которого началось образование города
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: департамент информационной политики Свердловской областиФото: департамент информационной политики Свердловской области
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В Сысерти появится туристско-рекреационный кластер. Проект «Большая Сысерть» одобрил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с главой города Дмитрием Нисковских.

– Будет как Ельцин Центр, только не про демократию и 90-е годы, а про историю уральской промышленности, – пояснил Нисковских. – Планируем сделать там парк промышленных развлечений для детей, где будет показана история развития металлургической отрасли, а также выставочные пространства под открытым небом, залы для концертов и других мероприятий.

В департаменте информационной политики региона уточнили, что для кластера переформатируют старый городской завод, с которого началось образование города. Его здания давно заброшены. Их отреставрируют и откроют внутри многофункциональный культурный центр.

– В Сысерти только баз отдыха и загородных лагерей сконцентрировано для более чем трех тысяч детей. Наш центр может стать своеобразной «точкой кипения» для них, ведь дети смогут совмещать каникулы с получением новых знаний, – заключил Нисковских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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