«Как Ельцин Центр, но про историю уральской промышленности»: в Сысерти откроют туристско-рекреационный кластер
В Сысерти появится туристско-рекреационный кластер. Проект «Большая Сысерть» одобрил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с главой города Дмитрием Нисковских.
– Будет как Ельцин Центр, только не про демократию и 90-е годы, а про историю уральской промышленности, – пояснил Нисковских. – Планируем сделать там парк промышленных развлечений для детей, где будет показана история развития металлургической отрасли, а также выставочные пространства под открытым небом, залы для концертов и других мероприятий.
В департаменте информационной политики региона уточнили, что для кластера переформатируют старый городской завод, с которого началось образование города. Его здания давно заброшены. Их отреставрируют и откроют внутри многофункциональный культурный центр.
– В Сысерти только баз отдыха и загородных лагерей сконцентрировано для более чем трех тысяч детей. Наш центр может стать своеобразной «точкой кипения» для них, ведь дети смогут совмещать каникулы с получением новых знаний, – заключил Нисковских.
ИСТОЧНИК KP.RU