2019-06-13T17:35:33+03:00
Общество

В Екатеринбурге священник прочитал бойцам ОМОН лекцию о вреде наркотиков на примере Владимира Высоцкого

Он также напомнил правоохранителям о ветхозаветных пророках, которые сохраняли трезвость
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархииФото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
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В Екатеринбурге бойцы ОМОН встретились с настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Казанская» Алексием Русиным, чтобы обсудить вред алкогольной и наркотической зависимостей.

– Вы выполняете задачи по борьбе с терроризмом, задержанием особо опасных преступников, охраняете общественный порядок. От вас зависит спокойствие и безопасность в нашем государстве. Поэтому нельзя затуманивать свой ум, следуя пагубным страстям и привычкам, – пояснил бойцам священник.

В качестве негативного примера Русин привел судьбу поэта Владимира Высоцкого, положительного – ветхозаветных пророков.

– Они не употребляли крепкие напитки и одурманивающие вещества, проповедовали народу Истину в здравом уме, свободно донося волю Бога, – пояснили в Екатеринбургской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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