В Екатеринбурге священник прочитал бойцам ОМОН лекцию о вреде наркотиков на примере Владимира Высоцкого
В Екатеринбурге бойцы ОМОН встретились с настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Казанская» Алексием Русиным, чтобы обсудить вред алкогольной и наркотической зависимостей.
– Вы выполняете задачи по борьбе с терроризмом, задержанием особо опасных преступников, охраняете общественный порядок. От вас зависит спокойствие и безопасность в нашем государстве. Поэтому нельзя затуманивать свой ум, следуя пагубным страстям и привычкам, – пояснил бойцам священник.
В качестве негативного примера Русин привел судьбу поэта Владимира Высоцкого, положительного – ветхозаветных пророков.
– Они не употребляли крепкие напитки и одурманивающие вещества, проповедовали народу Истину в здравом уме, свободно донося волю Бога, – пояснили в Екатеринбургской епархии.
ИСТОЧНИК KP.RU