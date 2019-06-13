В Свердловской области два месяца ищут мужчину со шрамом

СЕГОДНЯ 17:25 2019-06-13T17:25:27+03:00

Анвар Курманов ушел из дома 11 апреля и до сих пор не вернулся

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Фото: "Лиза Алерт"

Свердловские волонтеры ищут пропавшего мужчину из города Заречный. По данным поисковой организации «Лиза Алерт», Анвар Курманов ушел из дома 11 апреля. Сорока четырех летний мужчина также может находиться в Челябинске.

Приметы: рост 170 см, коренастого телосложения, волосы короткие чёрные с сединой, глаза карие.

Особые приметы: большой шрам над верхней губой.

В день пропажи был одет в чёрный пуховик с капюшоном, чёрные широкие брюки, чёрные спортивные кроссовки.

Всем, кто может знать о местонахождении Анвара Курманова просят сообщать волонтерам или спасателям по телефону: 8-800- 700-54-52, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU