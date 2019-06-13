Придуманный Ольгой Глацких центр для детей «Золотое сечение» возглавил свердловский министр Юрий Биктуганов

СЕГОДНЯ 17:06 2019-06-13T18:40:11+03:00

Ранее под его руководство передали структуру, в которую вошел департамент экс-чиновницы

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Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов возглавил наблюдательный совет фонда поддержки талантливый детей «Золотое сечение». Информация об этом появилась на сайте организации.

Напомним, «Золотое сечение» создала Ольга Глацких, получившая известность из-за фразы о том, что «государство не просило рожать» детей, которая прозвучала на встрече со школьниками-волонтерами. После этого разгорелся скандал. В феврале 2019 года чиновница ушла с работы в правительстве региона и теперь занимает должность заместителя директора Дворца игровых видов спорта «Уралочка».

В это же время глава области Евгений Куйвашев расформировал департамент и объединил его с министерством образования. Фонд Глацких перестал быть самостоятельным органом и перешел новой структуре.

Отметим, что в отношении фонда проводилось несколько проверок, связанных с финансовой отчетностью. Так, минфин региона обнаружил, что департамент предоставлял фонду денежные средства без должного обоснования.

– Не осуществлялся контроль за соблюдением условий, целей и порядка субсидий, ее эффективным и экономным расходованием. Это привело к расхождению количества заявленных участников образовательных смен (при фонде работал лагерь, подобный проекту «Сириус») от фактических. В связи с этим допущен ряд нарушений законодательства, – было указано в отчете.

ИСТОЧНИК KP.RU