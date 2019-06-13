В Екатеринбурге изменился график приема для регистрации машин

СЕГОДНЯ 16:44 2019-06-13T16:44:01+03:00

Рассказываем, как и где поставить машину на учет

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Полиция Екатеринбурга сообщает о том, что изменился график приема заявителей по регистрации автомобилей. Публикуем новые часы приема

1. Отделение по регистрации транспортных средств, расположенное по адресу: проезд Водительский, д.20 (павильон), прием заявителей осуществляет только при помощи системы управления электронной очереди, часы приема граждан: вторник - суббота с 09.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00. Воскресенье и понедельник - неприемные дни;

2. Отделение по регистрации транспортных средств, расположенное по адресу: проезд Водительский, д.20 (административное здание), прием заявителей осуществляет только по предварительной записи через Единый портал государственных услуг, часы приема граждан: вторник - суббота с 09.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00. Воскресенье и понедельник - неприемные дни;

3. Группа по согласованию изменений в конструкцию транспортных средств, расположенная по адресу: проезд Водительский, д.20 (административное здание) прием заявителей осуществляет: вторник - суббота с 09.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00. Воскресенье и понедельник - неприемные дни;

4. Отделение по регистрации транспортных средств, расположенное по адресу: 3-го Интернационала, д.15, прием заявителей осуществляет по предварительной записи через Единый портал государственных услуг и при помощи системы управления электронной очередью, часы приема граждан: воскресенье - среда с 09.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00. Пятница и суббота - неприемные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU