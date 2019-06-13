2019-06-13T16:44:01+03:00
Авто

В Екатеринбурге изменился график приема для регистрации машин

Рассказываем, как и где поставить машину на учет
Олег Галимов
Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Полиция Екатеринбурга сообщает о том, что изменился график приема заявителей по регистрации автомобилей. Публикуем новые часы приема

1. Отделение по регистрации транспортных средств, расположенное по адресу: проезд Водительский, д.20 (павильон), прием заявителей осуществляет только при помощи системы управления электронной очереди, часы приема граждан: вторник - суббота с 09.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00. Воскресенье и понедельник - неприемные дни;

2. Отделение по регистрации транспортных средств, расположенное по адресу: проезд Водительский, д.20 (административное здание), прием заявителей осуществляет только по предварительной записи через Единый портал государственных услуг, часы приема граждан: вторник - суббота с 09.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00. Воскресенье и понедельник - неприемные дни;

3. Группа по согласованию изменений в конструкцию транспортных средств, расположенная по адресу: проезд Водительский, д.20 (административное здание) прием заявителей осуществляет: вторник - суббота с 09.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00. Воскресенье и понедельник - неприемные дни;

4. Отделение по регистрации транспортных средств, расположенное по адресу: 3-го Интернационала, д.15, прием заявителей осуществляет по предварительной записи через Единый портал государственных услуг и при помощи системы управления электронной очередью, часы приема граждан: воскресенье - среда с 09.00 до 17.00, четверг с 13.00 до 19.00. Пятница и суббота - неприемные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свердловская область заплатит миллион рублей, чтобы посчитать объемы выбросов парниковых газов
В Екатеринбурге священник прочитал бойцам ОМОН лекцию о вреде наркотиков на примере Владимира Высоцкого
В Свердловской области два месяца ищут мужчину со шрамом
Придуманный Ольгой Глацких центр для детей «Золотое сечение» возглавил свердловский министр Юрий Биктуганов
«Я считаю, что это психологическое отклонение»: Instagram удалил пост уральской блогерши за рассуждения об ЛГБТ
На Среднем Урале появились первые «медицинские такси» для пенсионеров
Роспотребнадзор разрешил уральцам купаться только в одном водоеме
Осмотрели 17 спортобъектов: комиссия по оценке потенциала Екатеринбурга для Универсиады завершила работу
«Tele2» запустила выгодный тариф «Интернет для вещей»
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю школьницу, неделю назад не вернувшуюся домой