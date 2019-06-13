На Среднем Урале появились первые «медицинские такси» для пенсионеров

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-13T15:58:59+03:00

Автомобили будут возить в больницы пожилых людей, живущих в уральской глубинке

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Свердловская область получила первые автомобили, которые будут возить в больницы свердловчан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Машины поступили в рамках реализации национального проекта «Демография».

- В рамках проекта запланировано проведение пенсионерам из глубинки дополнительных скринингов на выявление отдельных неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения. Выполнять транспортировку пациентов будут 23 мобильные бригады, которые на данный момент формируются в Свердловской области, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Базироваться транспорт будет при комплексных центрах социального обслуживания муниципалитетов. Закупленные машины полностью оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями. В каждой имеется не менее одного места под инвалидную коляску. В проеме задней двери установлен электроподъемник с пультом управления.

Сейчас автомобили закуплены во все 23 социальных учреждения муниципалитетов. Это Новолялинский, Краснотурьинсский, Ивдельский, Серовский, Верхотурский, Каменск-Уральский, Алапаевский, Шалинский, Нижнесергинский, Красноуфимский, Невьянский, Артемовский, Байкаловский, Ирбитский, Таринский, Таборинский, Камышловский, Тугулымский, Пышминский, Режевской, Тавдинский, Слобода-Туринский районы и Пригородный район Нижнего Тагила.

Предполагается, что в регулярном режиме работать служба начнет с 1 октября.

Отметим, сегодня в сельской местности Свердловской области проживает 108 тысяч людей старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU