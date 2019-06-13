2019-06-13T15:24:38+03:00
Общество

Роспотребнадзор разрешил уральцам купаться только в одном водоеме

Остальные 66 не соответствуют санитарным нормам
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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66 водоемов не безопасны66 водоемов не безопасныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Лето - пора пляжного отдыха и купания. Несмотря на то, что жара часто перемежается с похолоданием, уральцы вереницами спешат к рекам, озерам и прудам. Однако в свердловском управлении Роспотребнадзора спешат умерить жажду людей поплавать и понырять в местных водоемах.

Специалисты проверили 67 водных объектов массового купания свердловчан и отобрали пробы воды на соответствие санитарным нормам. По результатам только один водоем в Свердловской области имеет соответствие воды - озеро Щучье.

- Вместе с ним соответствующее санитарно-эпидемиологические заключение имеет и вода в районе Восточного берега озера Шарташ, однако она не соответствует требованиям по показателям «окраска» и «термотолерантные колиформные бактерии», - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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