Роспотребнадзор разрешил уральцам купаться только в одном водоеме

СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-13T15:24:38+03:00

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Лето - пора пляжного отдыха и купания. Несмотря на то, что жара часто перемежается с похолоданием, уральцы вереницами спешат к рекам, озерам и прудам. Однако в свердловском управлении Роспотребнадзора спешат умерить жажду людей поплавать и понырять в местных водоемах.

Специалисты проверили 67 водных объектов массового купания свердловчан и отобрали пробы воды на соответствие санитарным нормам. По результатам только один водоем в Свердловской области имеет соответствие воды - озеро Щучье.

- Вместе с ним соответствующее санитарно-эпидемиологические заключение имеет и вода в районе Восточного берега озера Шарташ, однако она не соответствует требованиям по показателям «окраска» и «термотолерантные колиформные бактерии», - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU