Осмотрели 17 спортобъектов: комиссия по оценке потенциала Екатеринбурга для Универсиады завершила работу

СЕГОДНЯ 13:30 2019-06-13T14:49:01+03:00

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Оценочная комиссия, приехавшая на Средний Урал, чтобы оценить потенциал Екатеринбурга для проведения Универсиады-2023, завершила свою работу. Для этого члены FISU посетили 17 объектов, которые предполагается использовать в проведении соревнований.

Специалисты осмотрели площадку в микрорайоне ВИЗ-Правобережный, на которой намечено строительство деревни Универсиады. Здесь возведут жилые кварталы, общественный и деловой центр, спорткомплекс, парк, места для отдыха и развлечений. На время соревнований в деревне разместят спортсменов.

Делегацию FISU познакомили и с «Екатеринбург-ареной», где предполагается провести церемонию открытия и закрытия ХХХII Универсиады.

Также члены FISU оценили манеж Уральской футбольной академии, Дворец игровых видов спорта, легкоатлетический стадион СК «Калининец», «Юность», КРК «Уралец», Дворец единоборств РМК, спортплощадки УрФУ. Гости побывали в Верхней Пышме во Дворце спорта УГМК и Ледовой арене им. Александра Козицына.

- Очень большое впечатление на членов инспекционной комиссии произвел наш выставочный центр ЭКСПО, где мы также предполагаем проведение некоторых видов соревнований. И опыт у нас уже есть. Например, мы здесь успешно проводили чемпионат Европы по настольному теннису и «Большой шлем» по дзюдо. А с учетом того, что там появится еще и современный конгресс-центр, возможности для площадки кратно увеличиваются, - сказал первый зам. губернатора Алексей Орлов.

В ЭКСПО-центре хотят провести соревнования по фехтованию, которые являются обязательными на Универсиаде.

ИСТОЧНИК KP.RU