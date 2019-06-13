Житель Сысерти, чтобы погасить денежный долг, передал в колонию закладку с гашишем

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-13T14:42:11+03:00

Теперь мужчина может сам сесть на несколько лет

Изменить размер текста: A A

Следователи Новой Ляли передали в суд уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Сысерти, оказавшимся звеном цепочки сбыта наркотиков в исправительную колонию.

Подозреваемый задолжал приятелю, которого вскоре посадили в колонию № 54. Мужчина уже было выдохнул, что не придется судорожно искать деньги, но не тут то было. Старый знакомый позвонил из ИК, но предложил альтернативный вариант - забрать закладку с наркотическим веществом и передать другому своему приятелю в Екатеринбурге.

- Подозреваемый все так и сделал: спрятал наркотики в зарядное устройство мобильного телефона и передал вместе неизвестному мужчине, который о закладке не знал. Посылка прибыла в пункт назначения, где средства связи упаковали в коробки из-под молока и под видом продуктов питания отправили в ИК-54, но по полученной ранее оперативной информации, посредник был задержан сотрудниками колонии, - рассказали в МО МВД России «Новолялинский».

Прибывшие на место сыщики обнаружили в посылке 18,15 грамма гашиша и 2,52 грамма амфетамина.

Теперь молодой человек может отправиться к знакомому, которому он должен денег. Ему грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU