В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменятся маршруты трех трамваев

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-13T11:20:33+03:00

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В Екатеринбурге с завтрашнего дня изменится маршрут сразу трех трамваев. Все ради капитального ремонта путей на перекрестке улиц Луначарского и Декабристов.

На это время будет закрыто движение составов по улицам Луначарского, Тверитина, Мичурина от остановки «Дом Художника» до конечной станции «ЦПКиО» в обоих направлениях.

До завершения работ трамваи под номером 20 не будут выходить на линию, а рейсы № 6, 10 и 21 будут следовать в объезд по следующим схемам:

- № 6: Машиностроителей - Халтурина - Верх-Исетский бульвар - проспект Ленина -гостиница «Исеть» (разворотное кольцо);

- № 10: 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – 8 Марта – Южная;

- № 21: ВИЗ – Белореченская – Радищева - Куйбышева – Луначарского – гостиница «Исеть» (разворотное кольцо).

- Движение автотранспорта в течение этого периода также будет направлено в объезд данного перекрестка – по улицам Бажова, Тверитина, Луначарского, Большакова, Мичурина, Белинского, Декабристов, - сообщили в мэрии.

Работы продлятся с 23:00 14 июня до 6:00 17 июня. Водителей просят обращать внимание на временные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU