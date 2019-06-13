2019-06-13T11:20:33+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменятся маршруты трех трамваев

Еще один закроют полностью
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге с завтрашнего дня изменится маршрут сразу трех трамваев. Все ради капитального ремонта путей на перекрестке улиц Луначарского и Декабристов.

На это время будет закрыто движение составов по улицам Луначарского, Тверитина, Мичурина от остановки «Дом Художника» до конечной станции «ЦПКиО» в обоих направлениях.

До завершения работ трамваи под номером 20 не будут выходить на линию, а рейсы № 6, 10 и 21 будут следовать в объезд по следующим схемам:

- № 6: Машиностроителей - Халтурина - Верх-Исетский бульвар - проспект Ленина -гостиница «Исеть» (разворотное кольцо);

- № 10: 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – 8 Марта – Южная;

- № 21: ВИЗ – Белореченская – Радищева - Куйбышева – Луначарского – гостиница «Исеть» (разворотное кольцо).

- Движение автотранспорта в течение этого периода также будет направлено в объезд данного перекрестка – по улицам Бажова, Тверитина, Луначарского, Большакова, Мичурина, Белинского, Декабристов, - сообщили в мэрии.

Работы продлятся с 23:00 14 июня до 6:00 17 июня. Водителей просят обращать внимание на временные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Сысерти, чтобы погасить денежный долг, передал в колонию закладку с гашишем
В Ивделе мужчина избил подругу молотком, чтобы изнасиловать
Жителю Ирбита грозит до пяти лет колонии за пинок полицейского
Свыше тысячи студентов будут работать летом проводниками в уральских поездах
ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»
В Екатеринбурге завели четыре дела на родителей, пытавшихся записать детей в школу по поддельной прописке
«Послушать концерт и записаться на службу по контракту»: в Екатеринбурге пройдет военный форум «Армия-2019»
Художник, гном и пингвины: у вокзала Екатеринбурга «прописались» новые жители
«Урок психологии»: Уральский режиссер взял награду на «Кинотавре»
В Полевском из-за коротнувшей посудомоечной машины эвакуировали 120 школьников
Из-за неисправности в аэропорт вылета вернулся рейс Москва-Екатеринбург
В Краснотурьинске на полгода посадили мать, отказавшуюся платить сыну алименты
Екатеринбуржец разбился, выпрыгнув из горящей квартиры на четвертом этаже
«Освобождаю тебя от этих отношений»: в Екатеринбурге студент покончил с собой после ссоры с девушкой
В Екатеринбурге полиция ищет 13-летнюю девочку
В Екатеринбурге автоледи на «Ладе» насмерть сбила велосипедиста
Футболисты «Урала» вышли из отпуска и прошли медобследование перед новым сезоном
На крыше мэрии Екатеринбурга появятся ограждения для сдерживания снега
Депутат свердловского Заксобрания заплатит 175 миллионов, чтобы спасти бизнес