2019-06-13T10:21:04+03:00
Общество

Жителю Ирбита грозит до пяти лет колонии за пинок полицейского

Так мужчина пытался спасти друга, задержанного за пьяную езду
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Когда мужчина понял, что переговоры ни к чему не приведут, то бросился в дракуКогда мужчина понял, что переговоры ни к чему не приведут, то бросился в дракуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ирбите завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

Все произошло после того, как обвиняемого вместе с другом задержали сотрудники ГИБДД. Оба приятеля были пьяны, и это при том, что друг находился за рулем машины. В итоге забрали в отдел полиции, но его пассажир решил во что бы то ни стало спасти друга.

Придя в отдел, мужчина попытался уговорить сотрудников ГИБДД не наказывать и отпустить приятеля. А когда понял, что переговоры ни к чему не приведут, бросился в драку.

- Стражи порядка сочли предложение о непривлечении к ответственности приятеля-автомобилиста неуместным, о чём сообщили самодеятельному защитнику. Обвиняемый этот отказ воспринял агрессивно и, намереваясь любыми путями добиться своего, пнул одного из полицейских в область бедра, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Горе-защитнику грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, арест до 6 месяцев, либо до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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