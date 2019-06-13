2019-06-13T10:08:07+03:00
Экономика

Свыше тысячи студентов будут работать летом проводниками в уральских поездах

Они будут обслуживать поезда, курсирующие со станций Свердловской железной дороги в направлении Черноморского побережья.
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У студенты-железнодорожники за практику объедут половину РоссииУ студенты-железнодорожники за практику объедут половину РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для работы проводниками в период летних пассажирских перевозок 2019 года Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») планирует привлечь 940 бойцов молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» и 178 студентов из вузов и техникумов Екатеринбурга, Перми и Тюмени. Они будут обслуживать поезда, курсирующие со станций Свердловской железной дороги в направлении Черноморского побережья (Имеретинский курорт, Новороссийск, Анапа).

К работе в поездах дальнего следования студенты допускаются после обучения по программе «Проводник пассажирского вагона». Учебный курс включает несколько базовых дисциплин, в том числе правила технической эксплуатации железных дорог, безопасность движения поездов, устройство пассажирского вагона, правила техники безопасности, пожарной безопасности и т.д. Также претенденты посещают специальные занятия с психологами по командообразованию и работе в конфликтных ситуациях.

В целом в летний период 2019 года ряды проводников пассажирских вагонов поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» пополнят более 9 тысяч студентов отраслевых и других высших и средних учебных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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