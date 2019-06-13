В Екатеринбурге завели четыре дела на родителей, пытавшихся записать детей в школу по поддельной прописке

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-13T09:57:05+03:00

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Прокуратура Верх-Исетского района провела проверку зачисления детей в первые классы на предстоящий учебный год. В ходе надзорных мероприятий выявлено четыре факта подачи родителями "липовых" прописок детей. Случаи были зафиксированы в школах № 25, № 11, № 23 и № 69.

- По материалам прокуратуры района органом предварительного расследования возбуждено три уголовных дела. Одно из них с утвержденным обвинительным заключением в отношении родителя несовершеннолетнего, предъявившего поддельное свидетельство о регистрации в одну из указанных школ, направлено мировому судье для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест до полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU