«Послушать концерт и записаться на службу по контракту»: в Екатеринбурге пройдет военный форум «Армия-2019»

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-13T09:24:11+03:00

На полигоне во время форума разыграют несколько сценок: «Танковую засаду», «Захват автоколонны» и «Бой в городе». Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В конце июня екатеринбуржцы смогут пострелять из настоящего оружия и покататься на современной военной технике. Сделать это можно будет на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», который пройдет на Свердловском полигоне с 28 по 30 июня.

- В рамках форума планируется показ огневых возможностей средств вооружения и ходовых возможностей военной техники, - сообщают в пресс-службе Центрального военного округа. - Разрабатываются варианты розыгрыша тактических эпизодов действий подразделений в бою: «Танковая засада», «Захват автоколонны» и «Бой в городе».

Среди современной военной техники посетителям покажут вертолеты МИ-8 и МИ-24, ракетно-артиллеристское и бронетанковое вооружение.

- Также на выставке будет присутствовать автомобильная техника: Камазы, Уралы, МТО-УБ, Тайфун, - добавляют в ЦВО. - Кроме них будут и комплексы радиоэлектронной борьбы семейства «Красуха», «Мурманск»...

На полигоне пройдет и «Гонка Героев», в которой будут участвовать команды военнослужащих Екатеринбургского гарнизона и членов их семей, силовых ведомств и жителей города.

- Концертная программа будет организована творческими коллективами Екатеринбургского гарнизона и артистами города, - отмечают организаторы. - На протяжении всего форума будут работать пункты отбора военнослужащих для прохождения военной службы по контракту. Специалисты ответят на все вопросы, расскажут про социальные льготы и гарантии для любого желающего.

ИСТОЧНИК KP.RU