Художник, гном и пингвины: у вокзала Екатеринбурга «прописались» новые жители

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-13T09:17:14+03:00

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В Екатеринбурге территория возле железнодорожного вокзала превратилась в настоящую фотозону. Администрация района установила здесь несколько новых скульптур.

Художник с бабочкой и мышонком на плечах, музыкант с выпрашивающий денежку обезьянкой, рыбак и ожидающие его улова пингвины, а также бородатые гномы с лампой - все эти персонажи теперь встречают жителей и гостей Екатеринбурга на выходе из подземного перехода в сторону вокзала.

Особый восторг новые «жители» площади вызывают у детей, которые фотографируются с ними, а скульптуры зверюшек даже гладят.

- Мы еще при планировании торговой галереи думали предусмотреть какие-то изюминки, фотозоны, но повторяться и делать скульптуры как, например, на улице Вайнера или в другом месте, не хотели. Считали, что у этой территории должно быть свое узнаваемое "лицо", и чтобы оно было обязательно связано с вокзальной темой, - рассказал руководитель организации-подрядчика Дмитрий Семенов.

Эскизы и архитектурные формы разработал и создал скульптур Сергей Дундуков.

ИСТОЧНИК KP.RU