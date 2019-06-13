Художник, гном и пингвины: у вокзала Екатеринбурга «прописались» новые жители
В Екатеринбурге территория возле железнодорожного вокзала превратилась в настоящую фотозону. Администрация района установила здесь несколько новых скульптур.
Художник с бабочкой и мышонком на плечах, музыкант с выпрашивающий денежку обезьянкой, рыбак и ожидающие его улова пингвины, а также бородатые гномы с лампой - все эти персонажи теперь встречают жителей и гостей Екатеринбурга на выходе из подземного перехода в сторону вокзала.
Особый восторг новые «жители» площади вызывают у детей, которые фотографируются с ними, а скульптуры зверюшек даже гладят.
- Мы еще при планировании торговой галереи думали предусмотреть какие-то изюминки, фотозоны, но повторяться и делать скульптуры как, например, на улице Вайнера или в другом месте, не хотели. Считали, что у этой территории должно быть свое узнаваемое "лицо", и чтобы оно было обязательно связано с вокзальной темой, - рассказал руководитель организации-подрядчика Дмитрий Семенов.
Эскизы и архитектурные формы разработал и создал скульптур Сергей Дундуков.
ИСТОЧНИК KP.RU