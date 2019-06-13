В Полевском из-за коротнувшей посудомоечной машины эвакуировали 120 школьников
В Полевском в школе № 18 сегодня экстренно пришлось перекраивать расписание летнего лагеря.
Утром в столовой образовательного учреждения произошло короткое замыкание, в результате чего в пищеблоке задымилась посудомоечная машина. Возгорания не последовало, но учителя на всякий случай вызвали пожарных, а сами поспешили эвакуировать детей.
- Проведена эвакуация 140 человек, из которых 120 детей. Они были выведены на улицу силами персонала до прибытия пожарно-спасательных подразделений, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - К месту вызова выезжали 4 единицы пожарно-спасательной техники, 13 человек личного состава.
Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU