В Полевском из-за коротнувшей посудомоечной машины эвакуировали 120 школьников

СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-13T09:32:07+03:00

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В Полевском в школе № 18 сегодня экстренно пришлось перекраивать расписание летнего лагеря.

Утром в столовой образовательного учреждения произошло короткое замыкание, в результате чего в пищеблоке задымилась посудомоечная машина. Возгорания не последовало, но учителя на всякий случай вызвали пожарных, а сами поспешили эвакуировать детей.

- Проведена эвакуация 140 человек, из которых 120 детей. Они были выведены на улицу силами персонала до прибытия пожарно-спасательных подразделений, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - К месту вызова выезжали 4 единицы пожарно-спасательной техники, 13 человек личного состава.

Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU