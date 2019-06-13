2019-06-13T08:19:15+03:00
Происшествия

Из-за неисправности в аэропорт вылета вернулся рейс Москва-Екатеринбург

Посадка прошла в штатном режиме
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
На Урал пассажиры прилетят с опозданием полсутокНа Урал пассажиры прилетят с опозданием полсутокФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В московский аэропорт Шереметьево был вынужден вернуться рейс, следовавший из столицы в Екатеринбург. Примерно после 30 минут с момента взлета на борту Pegas Fly обнаружились неполадки с датчиками закрылок.

- Самолет Embraer 190, который следовал из Москвы в Екатеринбург, вернулся назад после взлета из аэропорта Шереметьево после того, как в полете сработали датчики неисправности, - сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме. В Шереметьево пассажирам сообщили об отмене рейса, но тут же перерегистрировали людей на лайнеры, которые полетят в Екатеринбург сегодня днем.

Перевозку будут осуществлять два борта компании «Аэрофлот». Один из самолетов отправится в 13:30 по московскому времени, второй поднимется в небо в 15:20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Сысерти, чтобы погасить денежный долг, передал в колонию закладку с гашишем
В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменятся маршруты трех трамваев
В Ивделе мужчина избил подругу молотком, чтобы изнасиловать
Жителю Ирбита грозит до пяти лет колонии за пинок полицейского
Свыше тысячи студентов будут работать летом проводниками в уральских поездах
ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»
В Екатеринбурге завели четыре дела на родителей, пытавшихся записать детей в школу по поддельной прописке
«Послушать концерт и записаться на службу по контракту»: в Екатеринбурге пройдет военный форум «Армия-2019»
Художник, гном и пингвины: у вокзала Екатеринбурга «прописались» новые жители
«Урок психологии»: Уральский режиссер взял награду на «Кинотавре»
В Полевском из-за коротнувшей посудомоечной машины эвакуировали 120 школьников
В Краснотурьинске на полгода посадили мать, отказавшуюся платить сыну алименты
Екатеринбуржец разбился, выпрыгнув из горящей квартиры на четвертом этаже
«Освобождаю тебя от этих отношений»: в Екатеринбурге студент покончил с собой после ссоры с девушкой
В Екатеринбурге полиция ищет 13-летнюю девочку
В Екатеринбурге автоледи на «Ладе» насмерть сбила велосипедиста
Футболисты «Урала» вышли из отпуска и прошли медобследование перед новым сезоном
На крыше мэрии Екатеринбурга появятся ограждения для сдерживания снега
Депутат свердловского Заксобрания заплатит 175 миллионов, чтобы спасти бизнес