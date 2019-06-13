Из-за неисправности в аэропорт вылета вернулся рейс Москва-Екатеринбург

СЕГОДНЯ 08:17 2019-06-13T08:19:15+03:00

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В московский аэропорт Шереметьево был вынужден вернуться рейс, следовавший из столицы в Екатеринбург. Примерно после 30 минут с момента взлета на борту Pegas Fly обнаружились неполадки с датчиками закрылок.

- Самолет Embraer 190, который следовал из Москвы в Екатеринбург, вернулся назад после взлета из аэропорта Шереметьево после того, как в полете сработали датчики неисправности, - сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме. В Шереметьево пассажирам сообщили об отмене рейса, но тут же перерегистрировали людей на лайнеры, которые полетят в Екатеринбург сегодня днем.

Перевозку будут осуществлять два борта компании «Аэрофлот». Один из самолетов отправится в 13:30 по московскому времени, второй поднимется в небо в 15:20.

ИСТОЧНИК KP.RU