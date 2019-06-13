2019-06-13T07:38:08+03:00
Общество

В Краснотурьинске на полгода посадили мать, отказавшуюся платить сыну алименты

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Краснотурьинске отправили в колонию местную должницу по алиментам. Женщина регулярно нарушала сроки выплат, и сначала была привлечена к административной ответственности, получив 60 часов обязательных работ.

Однако и после этого горе-мать не изменила своего отношения к маленькому сыну. Когда вновь более двух месяцев без уважительных причин женщина не переводила деньги, последовала уже уголовная ответственность.

- На суде мать признала себя виновной, раскаялась в содеянном, в том что мало уделяла внимание сыну и не участвовала материально в его содержании. Но раскаяние оказалось запоздалым, суд принял полное признание подсудимой своей вины, однако, учитывая, что женщина ранее привлекалась за аналогичное преступление, должных выводов для себя не сделала, назначил ей наказание в виде лишения свободы, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Ближайшие полгода алиментщица проведет в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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