Екатеринбуржец разбился, выпрыгнув из горящей квартиры на четвертом этаже
В Екатеринбурге местный житель пытался спастись от огня, а в итоге умер от ушибов и переломов.
Трагедия произошла на улице Щербакова. На четвертом этаже пятиэтажки загорелась одна из квартир. По словам соседей, здесь проживали часто пьющие мужчина и женщина, а также их пес.
- Мы недавно съехали, а до этого жили прям под ними. Эта парочка - алкаши, скрывались от коллекторов, бухали неделями, собака у них очень агрессивная и кидалась на всех, - вспоминает бывшая соседка Регина.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Когда вспыхнул огонь, мужчина, пытаясь спастись, выпрыгнул с балкона. С многочисленными травмами "скорая" доставила его в больницу, однако спасти пострадавшего врачам не удалось. Его сожительницу прибывшие огнеборцы благополучно эвакуировали.
- Пожарные, надев на женщину маску дыхательного аппарата, вывели ее на улицу. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В тушении были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Пожар потушен в течение 11 минут, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
До прибытия огнеборцев из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе 4 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU