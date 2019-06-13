Екатеринбуржец разбился, выпрыгнув из горящей квартиры на четвертом этаже

СЕГОДНЯ 07:14 2019-06-13T07:14:28+03:00

Медики боролись за жизнь мужчины несколько часов, но травмы оказались слишком серьезными

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В Екатеринбурге местный житель пытался спастись от огня, а в итоге умер от ушибов и переломов.

Трагедия произошла на улице Щербакова. На четвертом этаже пятиэтажки загорелась одна из квартир. По словам соседей, здесь проживали часто пьющие мужчина и женщина, а также их пес.

- Мы недавно съехали, а до этого жили прям под ними. Эта парочка - алкаши, скрывались от коллекторов, бухали неделями, собака у них очень агрессивная и кидалась на всех, - вспоминает бывшая соседка Регина.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Когда вспыхнул огонь, мужчина, пытаясь спастись, выпрыгнул с балкона. С многочисленными травмами "скорая" доставила его в больницу, однако спасти пострадавшего врачам не удалось. Его сожительницу прибывшие огнеборцы благополучно эвакуировали.

- Пожарные, надев на женщину маску дыхательного аппарата, вывели ее на улицу. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В тушении были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Пожар потушен в течение 11 минут, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

До прибытия огнеборцев из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе 4 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU