СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-12T10:09:47+03:00

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В Екатеринбурге полиция ищет 13-летнюю девочку, которая пропала 10 июня. В дежурную часть отдела полиции № 15 обратилась женщина, которая сообщила, что ее дочь Марья Менькова ушла из дома на Бакинских комиссаров, 99 и больше не выходила на связь.

- На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка, - отметили в полиции.

Приметы девочки: возраст 13 лет, рост 156 см, среднее телосложение, волосы темно-русые, темные каре-зеленые глаза, брови дугообразные (красит коричневым цветом), нос прямой.

На момент ухода из дома была одета в черные джинсы, черные кеды с белыми полосками, темно-зеленую ветровку.

Полиция просит всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней Марии Меньковой, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-15, (343)356-45-74(78, 80), (343)325-42-05 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU