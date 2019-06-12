В Екатеринбурге автоледи на «Ладе» насмерть сбила велосипедиста

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-12T07:32:54+03:00

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В Екатеринбурге очередная авария унесла жизнь велосипедиста. Все произошло минувшим вечером на Базовом переулке, когда водитель «Лады» наехал на двигающегося 29-летенго мужчину.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада - 219010» двигаясь по переулка Базовый со стороны Кольцовского тракта в сторону Сибирского тракта, на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с велосипедистом, переезжающим проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомашины на разрешающий зеленый сигнал светофора, - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП водитель велосипеда с открытой черепно-мозговой травмой и открытыми переломами обоих голеней был госпитализирован в ГКБ № 36, где позднее скончался. За рулем «Лады» была 29 - летняя женщина, ее стаж вождения 7 лет.

Добавим, что в Березовском под колесами машины погиб 7-летний мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU