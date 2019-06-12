Футболисты «Урала» вышли из отпуска и прошли медобследование перед новым сезоном

СЕГОДНЯ 06:57 2019-06-12T06:57:34+03:00

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Пока футболисты сборной России борются за выход на чемпионат Европы их коллеги из ФК «Урал» только выходят из отпуска. Накануне «шмели» прошли медобследование в Москве и уже 17 июня отправятся на первый тренировочный сбор в Словению.

- В ближайшее время врачи и тренеры «Урала» получат всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и их готовности к предстоящим нагрузкам. Помимо стандартных анализов, каждый игрок пройдет «тредмил-тест» - электрокардиографическое исследование, которое проводится в условиях физической нагрузки на специальной беговой дорожке или на велотренажере, - рассказали в пресс-службе клуба.

Напомним, что минувший сезон «Урал» завершил на 10 месте в чемпионате. Кроме того, команда добралась до финала Кубка России, в битве за который уступила столичному «Локомотиву».

ИСТОЧНИК KP.RU