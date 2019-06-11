Депутат свердловского Заксобрания заплатит 175 миллионов, чтобы спасти бизнес

СЕГОДНЯ 20:19 2019-06-11T20:19:51+03:00

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Депутат Заксобрания Свердловской области Александр Серебренников собирается заплатить 174,16 миллионов рублей в качестве возмещения долгов своего бизнеса – «Группы компаний «Радуга». Ранее в арбитражный суд региона поступил иск о банкротстве фирмы.

– [Директор «Радуги»] Анна Клименко направила в суд заявление о намерении удовлетворить требования всех кредиторов, – указано в картотеке дел. – Конкурсный управляющий ходатайствовал, чтобы в взыскиваемую сумму включили вознаграждение в размере до 30 процентов от общего долга. Но просьбу посчитали необоснованной.

Ранее суд наложил арест на недвижимость, авто и доли в компаниях Александра Серебренникова, и имущество Анны Клименко. Это решение удалось оспорить, и суд частично отменил обеспечительные меры.

ГК «Радуга» – это аптечная сеть. Иск о банкротстве компаний подал предприниматель Владимир Титов, совладелец «Атриум Палас Отеля». Он также проходит аналогичную процедуру по иск от «ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

ИСТОЧНИК KP.RU