Владимир Путин «попробует» приехать на «Иннопром» и GMIS в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 18:42 2019-06-11T18:42:10+03:00

Он заявил об этом на встрече с министром промышленности Денисом Мантуровым

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Президент России Владимир Путин попробует приехать в Екатеринбург для участия в выставке «Иннопром» и глобальном производственном индустриальном саммите GMIS, которые пройдут в июле 2019 года. Он заявил об этом во время рабочей встречи с министром промышленности Денисом Мантуровым.

– В свое время вы поддержали инициативу по проведению на площадке «Иннопрома» глобального производственного индустриального саммита GMIS-2019, который будет посвящен природоподобным технологиям, – приводит слова обращения Мантурова сайт Кремля. – Вы с данной проблематикой выступали в 2015 году на 70-й юбилейной Генассамблее ООН, и она стала еще актуальней. Мы очень рассчитываем, что dы найдете время и возможность принять участие в этих мероприятиях в этом году.

– Хорошо. Попробую, – ответил Путин.

«Иннопром» пройдет с 8 по 11 июля. Ее организовывают уже десятый год подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU