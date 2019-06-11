Андрей Кабанов передал фонд «Город без наркотиков» 25-летнему депутату гордумы Тимофею Жукову

СЕГОДНЯ 17:41 2019-06-11T17:45:42+03:00

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Андрей Кабанов покинул пост президента фонда «Город без наркотиков» (ГБН). Новой главой организации назначили 25-летнего Тимофея Жукова, который долгое время был волонтером в фонде, а осенью 2018 года стал депутатом гордумы Екатеринбурга от «Единой России».

– В 1998 году Юрий Крюченков и Владимир Белоглазов зарегистрировали ГБН. Юра всегда был моим другом, я сразу включился в работу. Мы разговаривали с наркоманами, которые были нашими ровесниками, на одном языке. Это было эффективно – нас слушали, понимали, – написал Кабанов в Facebook. – С тех прошло 20 лет. Многое изменилось: не валяются в подъезде упоротые наркоманы, дети в песочницах не играю с использованными шприцами, нет очереди из «зомби» в цыганском поселке, нет конфликта с властями и правоохранителями. И нет уже той задорной молодости, батарейки внутри, энергии в тарифе «безлимит» и абсолютного отсутствия страха.

Кабанов также пояснил, что уже не может говорить с молодой аудиторией «на равных». Поэтому решил написать заявление об уходе по собственному желанию. Кандидатуру Жукова, по его словам, выбрали на совместном собрании с учредителями.

– Фонд не должен персонализироваться, потому что Фонд – это не один человек и это не Фонд имени какого-то одного человека. Таким «Город без наркотиков» был задуман основателями, – прокомментировал свое назначение Жуков в Facebook. – Я стал волонтером в 2012 году и до сих пор с ним, несмотря на внутренние и внешние перемены. Фонд работает честно и главная задача – сохранить его таким.

С 2017 года он занимал пост вице-президента ГБН. Помимо работы там, Жуков открыл собственную секцию по футболу. Ранее депутат задекларировал доход в 456 тысяч за 2018 год.

ИСТОЧНИК KP.RU