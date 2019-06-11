2019-06-11T16:55:14+03:00
Общество

В Свердловской полиции прокомментировали визит силовиков в редакцию «Областной газеты»

С заявлением выступил официальный представитель регионального главка
Олег Галимов
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Фото: Google mapsФото: Google maps
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Сегодня в редакцию областной газеты нагрянули сотрудники ОБОПа. Несколько часов информации о происходящем не было, но после с заявлением выступил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

- Некоторые СМИ назвали то, что произошло сегодня в «Областной газете», обысками. На мой взгляд, такая трактовка была выбрана целенаправленно, дабы привлечь повышенное внимание к теме. В реальности визит трех представителей департамента информационной политики Свердловской области и сотрудников полиции УМВД по Екатеринбургу из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями носил иной характер. Редакцию печатного издания специалисты посетили с целью анализа служебной документации финансово-хозяйственной деятельности. Работники газеты предоставили необходимый архив с 2015 года, который подвергнется тщательной проверке ДИПа. По ее окончанию в адрес органов внутренних дел поступит официальное заключение, по нему и будет принято соответствующее решение. Отмечу, проведенное мероприятие не отразилось на процессе выпуска газеты и работе творческого коллектива», - отметил полковник Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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