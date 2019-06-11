«Наследие Джобса»: екатеринбуржец продает мозаику из iPhone за 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:37 2019-06-11T16:38:31+03:00

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Фото: сайт Youla

Уральский художник выставил на продажу портрет Стива Джобса. Объявление появилось на сайте Youla. Автором работы является екатеринбуржец Иван Антонов. Свердловчанин отмечает, что картина "Наследие Джобса" выполнена мозаикой и на сбор её ушло два года.

- Главная её особенность состоит в том, что мозаика выполнена полностью из корпусов iPhone: как 5, 5s, так и 6, 6s и 7 серии. Я постарался максимально приблизиться к тому, какой Стив Джобс хотел бы её видеть. К примеру, мозаика собрана на стекле, Стив Джобс в своих продуктах его часто использовал, - пишет автор работы Иван Антонов.

На портрет Стива Джобса ушло сто корпусов разных моделей, из них получилось вырезать лобзиком тысячу фрагментов. Художник оценил свою работу в 250 тысяч рублей. Вся картина составляет метр в высоту и семьдесят сантиметров в ширину.

- В данной картине я постарался, насколько это возможно, использовать продукцию Apple: даже вместо подписи краской я использовал подпись, цельно вырезанную из iPhone, - добавляет Иван.

ИСТОЧНИК KP.RU