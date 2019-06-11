«Спецавтобаза» пошла в суд, чтобы оспорить снижение платы за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-11T15:51:32+03:00

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«Спецавтобаза» подала в Свердловский областной суд иск, в котором потребовала признать недействительным постановление РЭК о новых тарифах на вывоз мусора.

5 декабря прошлого года Региональная энергетическая комиссия приняла постановление по новой схеме обращения с ТКО и утвердила на это определенную стоимость.

В конце мая в документ были внесены изменения. В РЭК посчитали, что клиенты платят за вывоз отходов слишком много и обязали «Спецавтобазу» снизить тарифы. Согласно этому, с 1 июня люди будут платить за услугу вместо 686,05 рублей 474,37 рублей за кубометр мусора в месяц.

Таким образом экономия составила 31%. Но параллельно для «Спецавтобазы» был снижен базовый уровень операционных расходов - вместо 2,9 миллиарда 1,9 миллиарда рублей.

- МУП считает установленные размеры тарифа и базового уровня операционных расходов необоснованно заниженными, - сообщили в пресс-службе облсуда. - Однако суд оставил исковое заявление без движения, так как оно не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства.

ИСТОЧНИК KP.RU