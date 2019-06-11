2019-06-11T15:51:32+03:00
Недвижимость

«Спецавтобаза» пошла в суд, чтобы оспорить снижение платы за вывоз мусора

Ранее понизить ставку регионального оператора обязала РЭК
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Стоимость услуги уменьшили на 31%Стоимость услуги уменьшили на 31%Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

«Спецавтобаза» подала в Свердловский областной суд иск, в котором потребовала признать недействительным постановление РЭК о новых тарифах на вывоз мусора.

5 декабря прошлого года Региональная энергетическая комиссия приняла постановление по новой схеме обращения с ТКО и утвердила на это определенную стоимость.

В конце мая в документ были внесены изменения. В РЭК посчитали, что клиенты платят за вывоз отходов слишком много и обязали «Спецавтобазу» снизить тарифы. Согласно этому, с 1 июня люди будут платить за услугу вместо 686,05 рублей 474,37 рублей за кубометр мусора в месяц.

Таким образом экономия составила 31%. Но параллельно для «Спецавтобазы» был снижен базовый уровень операционных расходов - вместо 2,9 миллиарда 1,9 миллиарда рублей.

- МУП считает установленные размеры тарифа и базового уровня операционных расходов необоснованно заниженными, - сообщили в пресс-службе облсуда. - Однако суд оставил исковое заявление без движения, так как оно не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Клиника года» -2019
В середине июня на Среднем Урале похолодает до -2 градусов
Газовое оборудование во взорвавшейся квартире Нижнего Тагила было исправно
Главой свердловских приставов назначена экс-начальница УФССП по Челябинской области
Главой свердловских приставов назначена экс-начальница УФССП по Челябинской области
«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, отозвал свою апелляцию
Дополнительные поезда в Анапу и Адлер будут курсировать летом из Екатеринбурга
На Урале уволили заведующую детским садом, которая фиктивно устроила мужа на четыре должности
В Тавде под колесами легковушки погиб пешеход
Полиция объявила в розыск мужчину, который изнасиловал пятилетнюю девочку в Сысерти
А судьи кто: Депутат госдумы предложил создать «полицию граффити» в Екатеринбурге
В Новоуральске посадили мужчину и женщину, которые били и обкрадывали пенсионеров
ВТБ развивает сотрудничество с FM Logistic
На екатеринбуржца, избившего водителя автобуса, завели уголовное дело