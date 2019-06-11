2019-06-11T15:59:47+03:00
Здоровье

«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Клиника года» -2019

За медучреждения Свердловской области голоса отдали более 20 тысяч уральцев
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Конкурс проходит уже третий год.Конкурс проходит уже третий год.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В феврале этого года «Комсомольская правда»-Екатеринбург при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области запустила ежегодный конкурс «Клиника года». Задача конкурса – привлечь внимание к самым достойным клиникам нашего региона, показать какие медицинские учреждения пользуются доверием наших жителей, а также рассказать о текущем состоянии дел в здравоохранении области.

Голосование за лучшую клинику региона более четырех месяцев шло на сайте ural.kp.ru. В числе участников были представлены ведущие областные и городские медицинские учреждения, частные медицинские центры и муниципальные больницы малых городов региона: Полевского, Арти, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Красноуфимска. 10 июня мы подвели итоги.

В номинации «Лучшая многопрофильная больница» победила ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1.

Больница с лучшим сервисом - МБУ Центральная городская больница №7.

Лучшая детская больница - МАУ «Детская городская больница №8».

Лучшая стоматология для взрослых - УГМУ ФГБОУВО Стоматологическая поликлиника.

Лучшая детская стоматология - МАУ «Детская городская больница №8».

Лучшая офтальмологическая больница - «Клиника микрохирургии «ГЛАЗ» им. Академика Святослава Николаевича Федорова».

Лучшая регистратура - Медицинский центр «Мира».

Услуги в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний - Муниципальное автономное учреждение «Детская городская клиническая больница № 11».

Услуги в области травматологии и ортопедии Уральский институт травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина.

Услуги в области неврологии - ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн».

Услуги в области реабилитации - МАУЗ «Центральная городская больница № 3» г. Екатеринбург.

Красота без границ - ООО Медицинский центр «Шанс».

Диагностика без границ - МБУ Центральная городская больница №7.

Лучшая народная аптека - Аптечная сеть «Радуга».

Пропаганда здорового образа жизни и избавление от зависимостей - ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница».

Лучший роддом Свердловской области - ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница».

Услуги в области лечения аллергии - МБЦ «Центральная городская клиническая больница № 6».

Услуги в области оториноларингологии - МБЦ «Центральная городская клиническая больница № 6».

ИСТОЧНИК KP.RU

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