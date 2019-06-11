В середине июня на Среднем Урале похолодает до -2 градусов

СЕГОДНЯ 15:41 2019-06-11T15:42:47+03:00

О возможных заморозках во вторую неделю лета предупреждает сегодня Уралгидромет

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На севере Свердловской области вновь похолодает. По данным Уралгидромета, в ночь на 14 июня температура воздуха может опуститься до минус двух градусов.

Синоптики предупреждают о похолодании с 13 июня. В этот день температура воздуха составит +8… +13 градусов днем и до нуля градусов ночью. В Екатеринбурге в этот день ожидается +10… +12 градусов днем, ночью — +6…+8 градусов.

Кроме этого неблагоприятная погода ожидается в ближайшее время в Челябинской области. Там ждут ветер с порывами до 25 м/с и дождь с градом.

ИСТОЧНИК KP.RU