Газовое оборудование во взорвавшейся квартире Нижнего Тагила было исправно

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-11T15:22:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера в квартире дома на Черноисточинском шоссе, 42 прогремел взрыв. В момент ЧП внутри находился 28-летний мужчина, которого ударной волной выбросило в окно. Сегодня утром он, к сожалению, скончался в больнице.

После громкого хлопка в доме начался сильный пожар. От огня пострадали три квартиры: две на четвертом и одна на пятом этажах. Из подъезда спасатели эвакуированы 13 человек, еще двух спустили по пожарной автолестнице. После тушения и проливки начались проверки: прокуратуры, следователей и газовиков.

- Техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось в 2018 году согласно графику. В квартире, где произошел пожар, установлена газовая плита. На момент последней плановой проверки вся система газоснабжения была полностью исправна. Заявок о запахе газа от жителей данного дома в аварийную службу не поступало, - сообщили в пресс-службе АО «ГАЗЭКС».

После ЧП мэрия решила расселить жителей пострадавшего подъезда в маневренный фонд до получения итогов обследования несущих конструкций дома. В данный момент подъезд отключен от газоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU