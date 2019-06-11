2019-06-11T15:22:06+03:00
Общество

Газовое оборудование во взорвавшейся квартире Нижнего Тагила было исправно

Такое заключение дали специалисты «ГАЗЭКС», обслуживающей злополучный дом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В данный момент пострадавший подъезд отключен от газоснабженияВ данный момент пострадавший подъезд отключен от газоснабженияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера в квартире дома на Черноисточинском шоссе, 42 прогремел взрыв. В момент ЧП внутри находился 28-летний мужчина, которого ударной волной выбросило в окно. Сегодня утром он, к сожалению, скончался в больнице.

После громкого хлопка в доме начался сильный пожар. От огня пострадали три квартиры: две на четвертом и одна на пятом этажах. Из подъезда спасатели эвакуированы 13 человек, еще двух спустили по пожарной автолестнице. После тушения и проливки начались проверки: прокуратуры, следователей и газовиков.

- Техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось в 2018 году согласно графику. В квартире, где произошел пожар, установлена газовая плита. На момент последней плановой проверки вся система газоснабжения была полностью исправна. Заявок о запахе газа от жителей данного дома в аварийную службу не поступало, - сообщили в пресс-службе АО «ГАЗЭКС».

После ЧП мэрия решила расселить жителей пострадавшего подъезда в маневренный фонд до получения итогов обследования несущих конструкций дома. В данный момент подъезд отключен от газоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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