Главой свердловских приставов назначена экс-начальница УФССП по Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-11T14:43:46+03:00

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В Свердловской области назначен новый руководитель управления федеральной службы судебных приставов. В соответствии с приказом Министра юстиции РФ, подписанным 3 июня, пост заняла Альбина Сухорукова.

Альбина Сухорукова окончила Челябинский юридический институт МВД России по специальности "Юриспруденция". Карьеру начала в 2000 году в должности делопроизводителя Тракторозаводского районного подразделения судебных приставов Челябинска Главного управления Министерства юстиции РФ по Челябинской области.

Затем работала судебным приставом-исполнителем Тракторозаводского районного подразделения судебных приставов Челябинска, приставом-исполнителем межрайонного подразделения судебных приставов по розыску должников, имущества и взаимодействия с правоохранительными органами ГУ ФССП по Челябинской области.

Затем Сухорукова была начальником межрайонного специализированного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам, замглавного судебного пристава Свердловской области, руководителем УФССП по Челябинской области.

Имеет классный чин «Государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса» и является почетным работником Федеральной службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU